Martin SZKARADEK

Ingénieur d'application pluridisciplinaire -

Expert technique des solutions d'analyse par éléments finis de Dassault-Systèmes : 3DEXPERIENCE, CATIA V5, Abaqus /CAE, etc.



30 ans dexpérience dans la mise en place de solutions de calcul de structure par éléments finis.

Bagage technique étendu autour des applications d'analyse de Dassault-Systèmes.

Acquisition de fortes compétences techniques dans loptimisation topologique et la fabrication additive.

Fortes compétences dans les activités davant-vente, de support et de management de projet industriels.





Anciennement Dassault Solutions France, KEONYS est depuis 2008 le 1er distributeur et intégrateur européen de Dassault Systèmes depuis 20 ans.

Keonys réalise des prestations de conseil, conduite et intégration de projets, formation et support auprès de plus de 1000 clients dans de nombreux secteurs dactivités.