Martine ALLAN

De formation littéraire (je suis donc très sensible aux bases de la communication verbale et écrite), j'aime faciliter les relations humaines tant à l'intérieur de mon groupe de travail qu'avec les intervenants extérieurs (clients, fournisseurs).



Mes compétences me conduisent plutôt à être une "trouveuse de solutions" et je peux m'impliquer dans de nombreux secteurs d'activités.



Par tempérament, mon investissement professionnel est important car je n'aime pas laisser des taches en suspens.



Mes compétences :

Optimisation

Organisation

Polyvalence

Relationnel