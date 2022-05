Olivier LECLERCQ

Doté d'une expérience de plus de 14 ans dans le milieu industriel, j'ai pu développer mes compétences sur des projets diversifiés comme l'Automobile, l'aéronautique, le spatial, et le nucléaire.



Aujourd'hui je souhaiterais me repositionner sur le monde du travail et étendre ma carrière vers de nouvelles responsabilités.



Mes compétences :

Développement C

Développement C#

Développement C++

Electronique

HTML

Informatique

Informatique industrielle

PHP