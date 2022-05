Martine BARRE

Professionnelle du domaine RH depuis plusieurs années, je souhaite recentrer mes activités sur la FORMATION PROFESSIONNELLE et le DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES.



J'ai participé en 2013 à un cursus de formation sur FORMATION et DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES, validée par un certificat professionnel de niveau II, qui m'a permis de valider, conforter et d'enrichir mon expérience du terrain dans le domaine.



Je recherche un poste dans le cadre duquel je pourrai mettre à profit :



. mon sens de l'analyse et de la synthèse,

. mon intérêt pour la communication et l'animation,

. mon sens de la coordination, l'organisation et la planification,



focalisé sur la FORMATION ou avec d'autres activités liées à la fonction RESSOURCES HUMAINES.













Mes compétences :

ANIMATION DE FORMATION

ACCOMPAGNEMENT SUR FORMATION

MONTAGE et GESTION PLAN DE FORMATION

RECRUTEMENT

INTERIM

Ressources Humaines

Cahier des charges

Communication

OPCA

Amélioration continue

TPM

Intégration

Formation