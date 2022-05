Martine BLAY

Mon expérience significative en tant qu'Assistante de Direction me permet de maîtriser les tâches classiques de secrétariat, mais également de savoir gérer tout ce qui concerne l'organisation de réunions, voyages, la transmission d'informations et la gestion de budgets importants.



J'ai également assuré le management d'équipes et notamment la création du service Administration des Ventes de COMPAQ France.



Les responsabilités qui m'ont été confiées m'ont permis d'acquérir une certaine polyvalence et un goût prononcé pour le travail d'équipe.



Mes compétences :

Communiquer

Dynamisme

Polyvalence

Relationnel

sens du relationnel