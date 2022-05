Martine BOULART

Créateure de programmes de leadership et coaching à HEC depuis 12 ans, je suis également directeure de collection Eyrolles, Et j'ai par ailleurs écris 12 livres sur la psychologie en entreprise.

Mon dernier livre de psychologie en entreprise: "Réussir dans un monde incertain " est paru en mars 2012.

Mon premier livre sur l'art: Artistes et mécènes, regards croisés sur l'art contemporain, est paru en novembre 2013

Depuis je me consacre à la recherche de formes d'art qui dépassent les modes passagères. J'ai créé le Fonds culturel de l'Ermitage, qui a été inauguré par Jack Lang en 2014 et qui délivre un prix d'art contemporain, chaque année, au Grand Palais. Le grade de chevalier des arts et des lettres m'a été décerné par le ministre de la culture, au titre de la promotion de janvier 20163.



Mes compétences :

Ressources humaines

Coaching

Formation

Management

Audit

Conseil