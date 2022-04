Brigitte ROUSSILLON

Après des études à l'Ecole Normale Supérieure de Fontenay et une carrière de professeur agrégé, puis de cadre éditorial dans la presse pour jeunes à Bayard Presse (Okapi, magazines en anglais), j'ai choisi, en 98, de quitter l'entreprise et d'entreprendre une activité de psychologue clinicienne psychothérapeute.



Parmi mes outils de prédilection : l'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), et la SE (Somatic Experiencing) qui permettent de "nettoyer" efficacement et durablement les stress post-traumatiques, même très anciens : accidents, deuils, licenciements, échecs, "mises au placard", …



J'anime également des groupes résidentiels centrés sur la question essentielle "qui suis-je ?"

https://intensif-quisuisje.fr



Paris 10ème



Mes compétences :

EFT

EMDR

PNL

Psychologie

Psychologue

Psychothérapeute

Psychothérapie

Rédaction