Martine BREGENT

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE :



Esprit d'initiative et dynamique, sens de l'écoute active et de discrétion professionnelle, j’organise mes activités en toute autonomie et en participation aux réunions et aux groupes de réflexions professionnelles, en équipe pluridisciplinaire. Je suis dotée d'un bon sens relationnel, de la rigueur, de la réactivité et de l'écoute. Dans le cadre de recherche d’outils spécifiques et d’aides à leurs performances, j’ai pu travailler en lien avec des cultures différentes.



Mes compétences :

Mes compétences en expertise judiciaire en psychol

Mes Compétences clinique, psychopathologie et ethn

Mes Compétences en prévention et en gestion des ri

Mes Compétences en enseignement théorique et prati

Mes compétences en orientation professionnelle et

Psychologie clinique

Psychologie Cognitive

Psychologie sociale

Psychologie de l'enfant