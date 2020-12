Sophie BREGENT

Conception, développement de logiciels et applications, en particulier à destination du monde scientifique.



Ce métier comporte pour moi deux facettes aussi passionanntes l'une que l'autre :



A l'interface entre deux mondes :

- écouter, comprendre et analyser les besoins et les envies

- échanger et trouver la meilleure solution prenant en compte les contraintes techniques

- proposer des réponses, exposer des choix avec clarté et simplicité

- expliquer avec pédagogie



Au coeur de la technique :

- réaliser avec soin et rigueur

- apprendre toujours, évoluer, se remettre en question



Mes compétences :

JavaScript

HTML

Python

Tomcat

Netcdf

XML

Java

Eclipse

Adobe Flex

CSS

GNU/Linux

SQL

JavaFX

MATLAB

AngularJS

Node.js

Pentaho / kettle

Hudson Jenkins

WMS