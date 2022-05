Nicolas KRIEGER

Développeur informatique principalement en langages objet (C++, C#, Smalltalk, Java).



Je cherche à mettre en pratique mes compétences (notamment en C# et Java/J2EE) tout en approfondissant mes connaissances du framework Qt.



L'aspect métier abordé lors du développement est une partie que j'apprécie particulièrement.



Mes compétences :

Eclipse

Topcased

XML/XSLT

Sqlite

Oracle

JAVA

UML

C++

SVN

Smalltalk

Python

Git

Qt4

Qt5

C#

Visual Studio

JUnit