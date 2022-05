Martine CALVET

Depuis quelques années je suis Naturopathe, certification arrivée avec bonheur sur un chemin logique d'évolution.

Puis le chemin a continué... je me suis spécialisée en Relaxation puis me suis formée au Massage-Bien-être et en Réflexologie Plantaire.

Je pratique ce métier en cabinet http://martinecalvet.blogspot.fr/ , j'écoute, j'accompagne, je conseille, etc... afin de mettre les meilleures conditions au bien vivre, à la prévention-santé et à la guérison de mes consultants.

Je suis aussi animatrice de l'Association Santé nature http://associationsantenature.blogspot.fr/ afin d'élargir l'approche du grand public à une autre façon d'envisager son mieux-être.

Je donne des cours de Relaxation évolutive, et anime des ateliers...

Je propose des Séjours de Remise en Forme, autour de Cure de Cerises, Cure de Raisin... dans de magnifiques lieux d'accueil de l'Hérault: http://curederaisin.blogspot.fr/ , http://curedecerises.blogspot.fr/



Au plaisir de vous rencontrer !



Mes compétences :

Naturopathie

Relaxation évolutive

Animation d'équipe

Réflexologie

Massage-Bien-être