Martine CARLU-BENASICH

Dirigeant d'équipe ou de Business Unit.

Specialiste du développement (France et international) et de la conduite du changement.



Diplômée d'HEC (excecutive MBA) et de l'IESEG.



Connaissance approfondie des secteurs d'activité : santé, services financiers, assurance, assistance.



Principaux Domaines de compétence :



1-Direction d'entreprise : stratégie, refontes organisationnelles, conduite du changement, évolution culturelle.



2- BtoB : stratégie de développement, politique commerciale et marketing, chasser de nouveaux comptes, négociations de haut niveau, animation d'un réseau de distribution, montage d'opérations commerciales et de partenariats, création de nouvelles offres.



3- BtoC : stratégie de fidélisation client, Gestion de la Relation Client (vente à distance).



4- Conduite de projets : Système décisionnel, diagnostic de performance, réorganisations, reengineering de process.



Ce qui me motive :

- Impulser et conduire le changement

- Manager une équipe

- Innover

- Développer et rentabiliser le business

- Conduire des projets d'envergure



Postes occupés :

- Pour IMA : Directeur développement et marketing

- Pour M2C : Directeur de mission en développement commercial

- Chez Finaref :

. Directeur commercial adjoint

. Responsable du développement

. Responsable organisation - pilotage et partenariats

- Pour Ernst&Young : senior consultant

- Pour AXA-UAP : chef de projet

- Pour Bossard Consultants : consultant



Mes compétences :

Assurance

BtoB

Commerciale

CPA

Développement

Développement partenariats

Direction commerciale

Direction Marketing

Dirigeant

Gestion de la relation client

Management

Marketing

Marketing management

Partenariats

Relation Client

Services financiers

Vente

Vente à distance