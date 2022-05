Martine CARRIERE

Responsable de Communication, Marketing opérationnel, Publicité, et Merchandising sur des réseaux de magasins (groupes Yves Rocher, Pierre Fabre...).



Réalisation des différents concepts de magasins et identité visuelle , enseignes, façades, vitrines, PLV, présentoirs, promotions, signalétique et mobilier..,

ainsi que la communication institutionnelle et promotionnelle (édition, plaquettes...), interne et externe.



De la réalisation, achats, suivi production et mise en place (France et International)



Mon objectif : faire partager ma grande expérience et le succès de ces groupes auprès des entreprises locales au sein de mon agence de communication.



Mes compétences :

Publicité

Marketing

Signalétique