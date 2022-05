Martine CHANOINE

Créatrice, avec mon associé, de la société BUSINESSCOOL, nous avons décidé de révolutionner la manière de réaliser les diagnostics en entreprise :

• Pour les rendre accessibles en termes de coût

• Pour les rendre performant en termes de délais

• Pour les rendre opérationnels en termes de lecture et de compréhension



BUSINESSCOOL évalue les capacités opérationnelles en production, organisation et management et mesure l'agilité, la cohésion, l'intelligence collaborative de l'organisation étudiée. Les diagnostics réalisés intéressent les dirigeants et les fonctions RH, ainsi que les consultants et les cabinets de consultants souhaitant disposer d'un outil performant et innovant pour aider les entreprises



Mes compétences :

Création / reprise et développement d'entreprise

Accompagnement individuel et collectif

Formation professionnelle continue

Gestion de projet

Développement commercial

Stratégie marketing

Management