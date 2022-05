Martine CONQ

J'ai un parcours public atypique. Je suis titulaire d'une maitrise en droit, fonctionnaire du Tresor public, je suis en position hors cadre et j'ai travaillé en outre dans les services extérieurs de l'Etat ainsi que dans 3 établissements publics, l'un à caractère scientifique, l'autre à caractère industriel et le dernier au service de la personne, ainsi qu'en collectivité territoriale (Coomunauté de communes). Je suis à la fois juriste marchés et acheteur, j'exerce un role d'appui transverse et de conseils pour les directions en matière d'achat et de sécurisation juridique des procédure. Je maitrise l'ordonnance de 2005 et le code des marchés publics, cela va de la recherche de fournisseurs aux mémoires en réponse dans le cadre de référé et/ou de rep, de la préparation des marchés aux rapports de présentation.

Je souhaite aujourd'hui travailler dans l'ingenierie des marchés dde formation aux demandeurs d'emploi mais egalement dans le cadre de la formation professionnelle continue des salariés des agents ainsi que dans la formation juridique des acheteurs.



