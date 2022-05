Martine COSSERAT

Https://www.facebook.com/ActubioToulouse





Domaine de compétences : agriculture biologique, écologie, environnement



Disponible pour étudier toute proposition de travaux de rédaction

- synthèse préalables à la réalisation d'études (investigations, recherche d'infos, synthèse de documents, diagnostics,...)

- rédactionnel pour des sites internet, toujours dans mon domaine de compétences

- création/gestion de pages facebook

-

Mon activité :

Rédaction / piges pour différents médias professionnels :

- Organic Pro, un journal destiné aux distributeurs de produits bio de Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et France

- Bionews.be, un site web franco-néerlandais autour de l’agriculture bio et destiné aux professionnels et aux consommateurs

- Biofil, le journal professionnel des producteurs bio en France (www.biofil.fr)

- Echobio (www.echobio.fr), petit "frère" de Biofil pour le grand public.

- Lettre Bio de la Région Midi Pyrénées (http://www.midipyrenees.fr/La-lettre-Regionale-de-l-agriculture-Biologique-en-Midi-Pyrenees )

- www.bio-marche.info, un site d’informations pour les professionnels des filières bio



Mes atouts :

- Active dans le secteur bio depuis plus de 20 ans

- expérience du contrôle des produits bio (5 ans),

- expérience de consultante dans le cadre d'études de filières agriculture bio

- travaux d'accompagnement à la mise en place d'Agenda 21 pour les collectivités.





Mes compétences :

Agriculture

Agriculture bio

Bio

Développement durable

Produits bio

Rédaction

Synthèse