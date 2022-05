Martine COURMES

J'interviens dans les centres de formation en alternance et contrats pros.

Spécialités : BTS MUC, NRC, Bachelors Développement Commercial et Marketing



Je réalise les missions de Suivi des alternants en entreprise, Jury et soutenance de mémoires, Tutorat de mémoires et autres activités connexes.



J'ai en parallèle une activité complémentaire dans l’aménagement du domicile des séniors et des personnes à mobilité réduite, ainsi que dans l’adaptation des locaux professionnels aux normes en vigueur.



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Gestion de centres de profits

Accompagnement

Management

Développement commercial B to B et B to C

Oragnisation

Prescription