Martine DAL FARRA

Très jeune, j’ai exercé en tant qu’institutrice remplaçante pendant mes études de Lettres Classiques (grec ancien) à la Sorbonne. J’y ai suivi aussi des cours d’histoire de l’art. Plus tard, je suivrai les cycles de conférences de l’Hôtel Drouot.



Après plusieurs années de piges pour un hebdomadaire local, j’ai été responsable d’édition d’un journal municipal pour une ville de Seine-et-Marne.



A force d’enchaîner les cours du soir et les formations, j’ai pu trouver ma place au sein de plusieurs PME. A défaut de m’y épanouir, j’y ai exploré des pistes d’écriture et ce, sans jamais cesser d’exercer mon art, le soir et le week-end.



Je me consacre maintenant à ma passion en me partageant entre les nombreux genres littéraires que l’expérience et la vie me permettent d’appréhender et de restituer.



Je m’intéresse aussi à la littérature jeunesse et pour me perfectionner dans ce domaine, j’ai suivi une formation à l’école du livre de jeunesse en Seine Saint Denis ainsi qu’un cycle de conférences sur ce sujet.



Après un recueil de poèmes (Ellipse -Array, rubrique poésie), un recueil de nouvelles (Epure,Array, rubrique nouvelles) et un thriller en 2012 (Une si jolie petite blonde,Array – collection Tremplin), je compte bien récidiver en 2013 avec un roman pictural et captivant : « Plus près du soleil », une série pour les enfants (Elsa, Elvis et la Compagnie des Nounours) et une série pour les adolescents (Chloé).

Mon site : http://dalfarramartine.e-monsite.com