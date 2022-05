Martine DELILE

Assistante du Secrétaire Général de la Fondation Mérieux depuis novembre 2009, je gère au quotidien le volet administratif des ressources humaines. Dans la partie juridique, j'assure le suivi des contrats de partenariat et la préparation des Conseils d'Administration. Je suis également impliquée dans le plan de formation, tant pour son élaboration que pour la recherche des formations et leur mise en oeuvre au sein de l'organisation que pour la gestion du DIF. Je prends en charge la rédaction,la diffusion et la mise à jour des procédures RH tout en gérant au quotidien l'agenda et les déplacements du Secrétaire Général.



Mes compétences :

Communication

Formation

Gestion des ressources humaines

Travail en équipe

Sécurité au travail

Organisation d'évènements