Martine DELMAS

Je valide actuellement un diplôme de contrôleur de gestion à l’IFOCOP Paris XIII afin de développer mes compétences.

Dans ce cadre, je réalise une mission d’application pratique jusqu'au 19 juin 2018.

Forte d’une longue expérience professionnelle dans le développement commercial et le pilotage de projets, je peux effectivement, soutenir votre équipe dans le suivi budgétaire, le reporting, participer aux clôtures comptables et autres missions propres au contrôle de gestion.

Alliant le sens du relationnel, l’énergie et la rigueur, je rejoindrai avec enthousiasme votre équipe.

Cette période est pour moi l’opportunité de mettre au service d’une entreprise toute l’expertise délivrée par l’IFOCOP. C’est à la fois un gage de qualité et de sérieux.