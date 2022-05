Martine DESHUSSES

Journaliste de formation (Radio France), j'ai exercé les fonctions de responsable de la communication dans le secteur privé (SNCM à Marseille) et public (préfecture de Région Paca.)

je suis également expert à l'APM (Association Progrès Management : formation des Dirigeants d'entreprises) et à Germe (Formation des Comités de direction des entreprises)



Depuis 12 ans ,j'ai créé ma propre société : je forme ou accompagne les dirigeants et les cadres confrontés à la communication en situation de crise, du secteur public (cabinets préfectoraux, services de l'Etat, Maires...) ou privé (Directions d'entreprises classées Séveso, comités de Direction PME/PMI,

DRH d'entreprises en crises sociales...).



J'interviens , en amont de la crise, à travers des séminaires de formation (sur une ou deux journées); j'interviens également pendant la crise en qualité de consultante/accompagnatrice.



Je forme également les managers à la prise de parole face à la presse (media training avec caméra).



Je ne suis donc pas une "théoricienne" de la crise mais une "praticienne" : j'ai passé de longues heures, avec des dirigeants, du secteur public comme du secteur privé, en cellule de crise, sur des problématiques très diverses (crises industrielles, sociales, sanitaires, commerciales...)

Les séminaires de formation que je propose sont très opérationnels et pragmatiques;



Mon objectif est de fournir aux mamagers une "boite à outils" qui leur permettra d'être très réactifs et efficaces, en situation de crise.



Je propose également l'élaboration d'un "Kit de communication de crise" :

Je me déplace au sein de l'entreprise et imagine avec le manager et son comité de Direction les scénarios de crise pouvant impacter l'entreprise.

J'élabore, pour chaque scénario, les communiqués de presse attachés à chaque étape de la crise, le "glossaire" des mots et phrases à utiliser ou à interdire.

La liste des médias à contacter d'urgence

Les informations à donner aux personnel etc...

Le "kit de communication" est remis sur un CD.

Ce CD pourra être remis à tous les cadres susceptibles de prendre en charge la communication en situation de crise.



Mes compétences :

Formatrice en communication de crise

Conseil en communication de crise

Média training

