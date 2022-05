Martine DUFFAS

Une disponibilité et un sérieux professionnel.

Un sens aigu du travail bien fait et du respect des personnes.

Une faculté à communiquer sa bonne humeur, le plaisir du travail et du partage.

Une capacité naturelle à fédérer et à motiver mes collègues, clients, partenaires.

Enfin porteuse des valeurs du courage, de la responsabilité et de l’éthique.



Motivation :

Je mets à la disponibilité des entreprises qui me sollicitent une triple compétence :

-Une formation pédagogique et psychologique sanctionnée par des diplômes.

-Un parcours personnel dans des situations de vie variées, toujours axé sur la communication et les relations humaines.

-Une expérience d’assistante de production sur différents spectacles et réalisations audiovisuels mais également de formatrice auprès de populations différentes, sur des problématiques multiples, et de coach en accompagnement pour l’acquisition de nouveaux comportements, réflexes et manière d’être et de faire.