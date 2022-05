Bonjour,

Esthéticienne bio-énergéticienne diplômée, et je vous propose des massages de bien-être californien, des séances de Reiki.

Je vous accueille avec le cœur et en toute simplicité, dans une maison de rondins de bois, chaleureuse et originale. Une écoute attentive, des conseils judicieux et personnalisés vous seront proposés en toute discrétion, autour d’une boisson désaltérante au choix.