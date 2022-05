Martine FERNÁNDEZ CASTANER

Construire des relations de confiance est la première étape pour vendre ; la communication et la langue sont essentielles pour amorcer des relations de confiance. Une bonne traduction contribue au développement des affaires et au renforcement des relations avec les clients étrangers.



Traductrice spécialisée dans le domaine juridique et technique et coordinatrice de projets. Chez Traductam je suis responsable de la coordination des projets de traduction. Avec mon associée, Montse Martin, nous offrons des solutions linguistiques sur mesure pour aider nos clients à communiquer efficacement avec leurs clients étrangers.



Avec le temps, j’ai appris qu’il est essentiel d’être à l’écoute du client et de leur offrir un accompagnement et des services linguistiques impeccables. Il est aussi capital de se spécialiser pour composer des traductions excellentes.



Découvrez tout ce que nous pouvons faire pour vous aider à communiquer avec vos clients étranger sur notre site Internet : http://traductam.eu .



Mes compétences :

Appels d offres

Appels d'offres

Communication

Communication - Marketing

Communication d'entreprise

Communication d’entreprise

Corrección

Droit

Écologie

Environnement

Español

Export

Finances

Flexibilidad

Francés

Génie civil

Inglés

Localisation

Localización

Marketing

PUNTUALIDAD

Rapidez

Tourisme

Traducción

Traduction

Traduction assermentée