Romain Gilbert HANN

Permettez-moi de vous présenter succinctement l’activité de mon cabinet :

Traducteur indépendant depuis presque 20 ans et de langue maternelle française, mes langues de travail sont l’allemand, l’espagnol et le catalan. Mes domaines habituels d’intervention (non exhaustifs) sont : juridique (contrats, rapports, actes, courriers), commercial et économique en général (communiqués de Presse, rapports annuels, catalogues et brochures, publicité et marketing, correspondance, tourisme, culture, gastronomie, etc.), technique (manuels d’utilisateur, notices, modes d’emploi, catalogues et descriptifs de produits) et littérature générale.



Après des études de Droit à la Faculté de Droit de Strasbourg III (France) et de philologie germanique et hispanique (lettres modernes), je me suis spécialisé dans la traduction professionnelle. J’ai suivi de nombreux cours dispensés tant en France qu’en Espagne. Ardent défenseur de la formation continue, je réalise chaque année plusieurs formations de perfectionnement ou de mise à niveau. Installé à Valence (Espagne), je travaille sur PC sous Windows XP Pro et utilise MS-Office XP Pro (Word, Excel, Access, PowerPoint, etc.), Déjà Vu, etc.



