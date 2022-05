Martine FERRE

Je sculpte, je dessine et je peins depuis des décennies. Mais je m'y consacre plus depuis dix ans en m'étant inscrite à des cours d'Arts Plastiques dans ma commune sous la direction de Philippe Pengresh. Et depuis ma cessation d'activité je peux m'adonner à cette passion beaucoup plus intensément. J'ai participé à des expositions collectives d'artistes et ai fait ma première exposition en solo en novembre 2009. Cela a été une expérience forte d'oser montrer ce que je faisais; peur mais aussi fierté d'avoir franchi le pas. Occasion de rencontres enrichissantes et sympathiques qui permettent de continuer à être en relation , en communication . Pour moi, sculpter, peindre est avant tout échanges, partages d'émotions au détour d'une courbe, de couleurs de création. C'est pourquoi,en toute modestie, j'espère pouvoir continuer d'avoir des occasions de partager cette passion.



