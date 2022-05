Martine FOURRE

J'ai un diplôme universitaire de docteur en psychologie.



J'exerce la psychanalyse, suis à ce titre membre de deux écoles de psychanalyse françaises (Espace Analytique ; Forums du Champ Lacanien ).

Je suis également chercheur associé au CRPMS de l'Université Paris Diderot/Sorbonne.

Je pratique donc des entretiens de soutien ou de bilan pour les personnes qui le souhaitent, je pratique aussi la cure classique telle que définie par Freud et ses successeurs.



J'exerce également en pratiques sociales dans la Résidence Vivre Art de Dakar, que j'ai créée avec le Professeur de Psychiatrie Momar Gueye.



Depuis plus de 20 ans, l'équipe de la Résidence Vivre Art reçoit des enfants, adolescents et adultes, présentant des troubles "psy", lourds ou plus transitoires, mais dont eux ou leurs familles souhaitaient un temps de repos, de répit et de soins dans un cadre non stigmatisant, non psychiatrisé, ancré dans la vie et les partages ordinaires de la vie.



Depuis 2 ans, nous avons ouvert, attenant à la Résidence, une école spécialisée, ou chacun peut être accompagné dans le cursus scolaire de son choix, lorsqu'il a connu ou connait des difficultés avec l'école ou les apprentissages. L'enseignement en cours particuliers, rattaché à des organismes officiels permet de passer des diplômes (BEPC, BAC, BACPro, BTS, CAP... etc) dans le cursus français. La scolarité peut se faire en externat, demi-pension, ou internat.



psychothérapies, psychanalyse

je reçois des enfants et des adolescents en diffic

je reçois des adultes en difficultés dans leur vie