Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Forte d'une expérience dans le domaine de l'administration des ventes, du tertiaire administratif, j'ai choisi il y a 3 ans de me réaliser en créant la société LIZZY CASA LOU SAS.



Je vous invite à parcourir mon profil et me tiens à votre disposition pour tout complément d'information.

Mon CV Online : http://www.doyoubuzz.com/martine-frankreich-heitz_1

Mes compétences :

Ecoute

Créativité

Direction artistique

Commercial terrain

Esprit d'initiative

Rigueur

Relations clients

Analyse des besoins

Microsoft Windows

Adobe Photoshop

Mac OS

Wordpress

Photographie

Formation professionnelle

Gestion du personnel