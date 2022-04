Norbert CREMIEN

Domaines d'expertises : les biens premium, parfums et cosmétiques et l'univers de la personne.

20 ans d'expérience pour les marques de cosmétiques dans le secteur de la distribution sélective.

Négociation commerciale de haut niveau, vision stratégique marché, construction et développement de marques, lancement et distribution de Marques émergentes.

Construction de la relation clients autour de la logique de création de valeur.





Pour me joindre : Tél : 06 85 93 27 79

e-mail : norbertcremien@gmail.com



Mes compétences :

Satisfaction client et logique de coopération

Maitrise des circuits decisionnels

Expertise en negociation complexe

Approche des marches et distribution

Key accourt management direct et transversal

Développement commercial

Relation client

Innovation

Management

budgets