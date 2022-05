Martine GENEVRIER

Je suis à la recherche de nouveaux challenges, mettant à profit mes compétences et mon expérience réussie à l’hôpital et en ville dans la région lyonnaise, (département 69, 42, 01).



Ma maturité, ma personnalité (adaptabilité, rigueur, capacité d’influence) et mon investissement dans mes fonctions, ont souvent fait la différence auprès des leaders d’opinion exigeants.

Ces dernières années j’ai été formée à diverses pathologies, et travaillé en milieu hospitalier dans des fonctions de plus en plus spécialisées.



De plus, je sais gérer mon secteur en parfaite autonomie.

Visite des pharmaciens hospitaliers afin de préparer les marchés, et les référencements de molécules, ciblage des acteurs médicaux à visiter, prospection, élaboration de plan d’action sectoriels, développement de relations privilégiées avec les leaders d’opinions locaux, organisation de staffs hospitaliers, mise en place de relations publiques.



J’ai su développer un climat de confiance avec mes différents interlocuteurs et travailler en partenariat avec les gynécologues, les gastroentérologues, les chirurgiens digestifs, qui prennent en charge plus particulièrement les patients atteints d’un cancer du pancréas, avec les équipes médicales hospitalières, notamment dans les centres de mucoviscidose pour participer à l’éducation thérapeutique des patients, les centres anti-douleurs, les rhumatologues, et endocrinologues.

Mon implication, mon sens des responsabilités et également mon professionnalisme ont toujours été salués par mes supérieurs, car mes résultats m’ont permis d’être placée parmi les trois premières de ma BU.



Je recherche activement un poste de déléguée hospitalière- spécialiste, ou un poste de déléguée commerciale hospitalière pour une société de prestations de soins (hopital-domicile) pour faire évoluer ma carrière ainsi que mes connaissances et investir tout mon savoir faire en prenant des responsabilités dans un secteur d'activité de haut niveau, proche des équipes médicales et des patients.



Mes compétences :

Adaptabilité

autonome

Commercial

Délégué commercial

dynamique

Impliquée

Industrie pharmaceutique

Organisée

Santé