Martine GINALHAC TAVERNIER

Je me suis spécialisée dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage.

Après 3 année en SSII chez I.B.S.I.(forfait) et 3 années de Conseil chez INFOTEM (régie), j'ai participé au sein de la Direction de l'Organisation des Systèmes Informations de Manpower, à toutes les étapes d'un projet informatique à savoir l' application Formation salariés intérimaires (ISIS).

J'ai participé à chacune des étapes : l'analyse de l'existant, le recueil des besoins, l'étude préalable, le lancement du projet, l'analyse, la gestion d'équipe, l'homologation, la mise en production, la mise en place d'une hot line, la maintenance, le transfert en tma de l'application, l'établissement du plan qualité, le transfert de compétences, le pilotage de tma et enfin la gestion des évolutions.



Mes compétences :

Architecture

Cartographie

Conception

Conception objet

Modélisation

Pilotage

RAD

Recrutement