Martine HAINAUT

Architecte DPLG, 20 ans d'expérience, installée en libéral à Saint-Zacharie dans le VAR, je recherche des possibilités de collaboration en agence ou des missions de sous-traitance.

Mes différentes expériences en libéral m'ont permis de me confronter à des projets d'une grande variété que ce soit en marchés publics ou privés : logements individuels et collectifs, EHPAD, bureaux, hôtels, parkings, centres commerciaux, et de suivre les dossiers depuis l'esquisse jusqu’au chantier.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

AutoCAD LT

Google Sketchup

Adobe Photoshop