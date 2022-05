Martine HIPPOLYTE

Ingénieure en Energies et Environnement - Volet bâtiment, ma formation s'est effectuée à l'EIGSI La Rochelle, école que j'ai intégré sur concours à la suite de deux années de prépa scientifique (CPGE). Ma formation englobe à la fois le côté généraliste d'un ingénieure mais aussi les aspects spécifiques à l'orientation de mon secteur d'activité: les énergies et l'environnement. Souhaitant m'orienter vers les énergies renouvelables ou la performance énergétique et la maîtrise de l'énergie en bâtiment, ces deux thèmes me permettent de me diriger vers le développement durable, secteur dans lequel je souhaite orienter ma profession.



Mes compétences :

AutoCAD

MS Project

MATLAB

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Bilan Thermique MC4

Design Builder

Bilan carbone