Martine JOUANY

Je travaille actuellement dans une mission locale ou je m'occupe de jeunes de moins de 26ans...

Oublions les clichés tout fait sur les jeunes car certains sont plus murs que certains adultes et mettent leur énergie à la réalisation de leur projet avec une détermination qui force l'admiration....

Soyons aussi réalistes et admettons également qu'ils ne sont pas tous des héros.....

Un peu à l'écart de la construction du pôle emploi je contribue également aux échanges d'informations entre cette nouvelle structure qui se bâtît et la mission locale qui travaille sur un autre mode de représentation ... là aussi il faut faire avec les aprioris et savoir les dépasser pour répondre à la réalité du terrain...



Mes compétences :

Ecoute

Esprit d'analyse

Fédératrice

Humour