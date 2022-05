Martine KOUDINOFF

Mon histoire de vie fortement marquée par son époque est indissociable de mes formations et orientations professionnelles. Cela m'apparaît comme un tissage.

Nous cherchons tous à améliorer la qualité de notre vie. Pour améliorer la qualité de ma vie j'ai eu besoin de connaître les processus qui nous poussaient nous, les humains (et moi en particulier) à des comportements dont le sens pouvait nous échapper. J'étais à l'époque responsable d'une antenne jeunes en difficulté en banlieue parisienne puis éducatrice dans un foyer pour jeunes mères adolescentes.

J'ai alors entrepris une psychothérapie de groupe (analyse transactionnelle) puis des études de psychologie. Trop centrée sur la pathologie et le diagnostique et peu sur la solution, je me suis orientée en communication où je me suis passionnée pour l'approche systémique. Après 2 congés parentaux successifs, j'ai obtenu un Master 2 en sciences de l'éducation,un Maître praticien en PNL. J'ai complété cette approche par l'hypnose Ericksonienne puis l'intelligence relationnelle de l'école Filliozat. Bien entendu, je poursuis mes recherches.



Mes compétences :

Coaching

Coaching de vie

Communication

Education

Entraînement

Formatrice

Gestion des émotions

Intelligence relationnelle

Résolution des conflits

Psycho praticienne relationnelle