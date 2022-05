Martine KOWAL

Après avoir été directrice artistique au sein de l’agence DDB pendant 5 années, je me lance à mon compte, je deviens freelance. Il y a 15 ans, le constat s’impose à moi, il n’existe aucune structure d’accompagnement des freelances !

Une réflexion qui se transforme en projet entrepreneurial avec la création de CreativLink.



Aujourd'hui CreativLink, est l’agence de référence des talents indépendants dans le domaine de la communication.



CreativLink soutient les changements positifs, les nouveaux élans, les explorations et expérimentations dans la vie des indépendants. Via une équipe dédiée, l’agence oeuvre au quotidien pour accompagner et soutenir les talents, les conseiller et simplifier leur quotidien.



En fonction de leur besoin, CreativLink accompagne chacun de ses clients. Une recommandation sur-mesure leur permet en continu de trouver l’agilité nécessaire à leur succès.



En France, en plus de 10 ans, le nombre de travailleurs indépendants et freelances a pris une croissance de 85%. Nous sommes bien au début d'une nouvelle ère avec une génération d'entrepreneurs. Je suis fière de faire partie de ces pionnières du "Travailler Autrement" !



Mes compétences :

Chef de projet

Communication

Création

Evénementiel

Freelance

Graphiste

Maquettiste

Marketing

Photographe

Publicité

Recrutement

Traducteur