Martine LABAUNE

Ayant travaillé dans différents secteurs tels que : Communication et Médias – Bâtiment / Travaux publics – Administration / Collectivités locales – Conseil – High Tech – Finance – Industrie – Tourisme et Loisirs – Biens de consommation, je me suis réorientée vers ma passion l’écriture.



En collaboration avec la Société CREMP depuis trois ans, je vous présente mon dernier ouvrage.



(Extraits du livre Détente – Auteur Martine Desroses (Nom d'auteur) – publié aux éditions CREMP –Array).



L'écriture et le maître jouaient.

L'un transpirait de ses substances,

Le stylet de l'autre transsudait.

Il l'abreuvait de ses réflexions

Qu'elle gravait avec truculence

Dans le recueil de leurs distractions.



La fougue oratoire du maestro

De concert avec l'ambiance

S'évaporait avec brio

Évoquant des paysages

Au gré d'une confidence

Qui se frayait un passage.



Le mot de l'éditeur : L'auteur nous montre, au gré de scènes ancrées dans un quotidien proche de chacun de nous, la lente apparition des fractures invisibles qui composent, jour après jour, les lignes de rupture entre les êtres... jusqu'à la détente brutale, irréversible et singulièrement jubilatoire.



Chaque instant de notre vie est une histoire. Nos joies, nos peines, nos épreuves s'expriment diversement. Pour évacuer ce que nous ressentons, nous avons tous une échappatoire. Dans ce livre, c'est l'écriture qui sert de thérapie. Les textes vous séduiront peut-être… Les rimes et la prose de ce recueil représentent un flash de vie visualisé dans un tableau imaginaire qu'il suffit ensuite de décrire.



