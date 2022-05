Martine LAMACHERE

Après 15 ans d'expérience en entreprise en France et à l'étranger, j'ai décidé de céder à ma passion en créant ma propre école de langues, me consacrant en priorité à l'accueil et à la formation en FLE des cadres expatriés qui arrivent en France avec leur famille.



J'interviens moi-même dans les entreprises à Paris ou en ïle de France pour former collaborateurs, conjoints et enfants et j'ai, pour me soutenir, une très bonne équipe de formateurs en français et autres langues.



Nos cours ont lieu en entreprise ou dans nos bureaux, mais aussi à domicile ou même dans les cafés à Paris.

Enfin, nous organisons des visites culturelles et quelques événements sociaux comme la fête du Beaujolais ou des pique-nique.



J'ai toujours eu la passion des langues et des cultures et je m'épanouis totalement à évoluer dans un milieu multiculturel.



En plus du FLE, je propose :

- des cours d'anglais, allemand,espagnol et autres langues...

- Le français écrit ou rédactionnel (orthographe, syntaxe et style)

- l'entraînement à la prise de parole en public en français et en anglais



Enfin, nos trois salles de formation sont disponibles à la location via locsalle.com à des prix très compétitifs.



