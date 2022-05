Martine LAMBERT-ZOBEL

Je suis active par nature et par choix. Après une licence en biologie,et un CES de Marketing & communication, la fonction de visiteuse médicale s'est imposée à moi comme exactement ce que je voulais faire. Cela à durée 11 ans.Durant ce chemin de vie un gros problème de santé m'a amené à quitter cette activité,qui ne correspondait plus à la personne que j'étais devenue.

J'ai essayé une activité sédentaire à mi temps.Il y avait un peu de relationnel et beaucoup d'administratif... Résultat : le contact humain m'est indispensable au long cours(au moins 90% du temps) pour que je conserve le gout du travail bien fait.

Aujourd'hui j'ai une activité avec laquelle je me sens en phase. Je propose, je questionne, je guide... Tout cela à temps choisi à cause de mon Handicap, je le contrôle assez bien pour qu'il reste invisible, Certains jours je l'offrirais bien, mais à qui?



Mes compétences :

Enseignante

Internet

PNL

Praticien en PNL

Relation d'aide

Site internet

Stretching