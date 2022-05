Martine LAMEUL

Pour vous donner l'envie et les moyens d'utiliser les outils bureautiques, je forme différents publics souhaitant s'initier ou se perfectionner dans l'utilisation des logiciels Word, Excel, PowerPoint.



J'anime des formations bureautiques pour salariés d’entreprise, demandeurs d’emploi, étudiants, retraités et j'effectue de l'accompagnement sur poste de travail



Mes domaines de compétences portent sur Word – Excel – PowerPoint (tous niveaux et toutes versions du Pack office) et sur l’environnement Windows et Internet



Mes compétences :

Bureautique

Formateur bureautique

Formation

Formatrice

Informatique

Micro informatique