Martine VIVES

Thérapies de l'Âme et Coaching de Vie

Prestations d'accompagnement au Vivre Mieux : Hypnose Spirituelle Quantique, Mémoires Akashiques, Bioénergie, Ateliers Bien-Être

Personnes, Animaux, Lieux, Entreprises

Séances à distance et en présentiel



FORMATIONS développement personnel :

Hypnose Spirituelle Quantique, Mémoires Akashiques, soins bioénergétiques et chamaniques, géobiologie harmonisation de lhabitat, thérapie quantique biofeedback biorésonance, communication et médiation animale, yoga du rire.



Plus de 30 années d'expérience en entreprise



FORMATIONS intra et inter-entreprises :

Formations aux métiers de coach, consultant et formateur, activités exercées au sein de grandes structures



Sans oublier mon cursus scolaire et universitaire :

- Mastère spécialisé Management de la Santé - Toulouse Business School

- Master 2 Management par la Qualité - ESC - Institut Management Qualité Paca

- DESS (Master2) CAAE Administration et Gestion d'entreprises - IAE Aix Puyricard

- DUT GEA finance compta - IUT Aix-en-Provence

- DEUG Chimie Biologie Géologie - Université Paul Sabatier Toulouse

- BAC D sciences - Lycée Bellevue Albi