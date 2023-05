Marylin TAIX

Diplômée en Urbanisme et aménagement du territoire de l'Institut d'Urbanisme et d'Aménagement Régional d'Aix-en-Provence.

Je bénéficie d'un parcours un peu atypique, puique également diplômée d'une licence d'Histoire de l'Université de Provence.



Je travaille actuellement au Syndicat Mixte d'Electricité du département des Hautes-Alpes, en tant que Chargée de Mission Urbanisme et Contrôle de Concession.

Cette nouvelle expérience me plonge, une nouvelle fois, dans un univers différent, celui de l'électricité.



Mon parcous est donc diversifié, mais enrichissant puisque tout est en corrélation, avec toujours la même ligne directrice : le développement et l'aménagement des territoires.



Je porte un intérêt particulier aux objectifs du grenelle de l’environnement en termes de développement durable.

Je dispose de compétences solides en Urbanisme opérationnel, montage d’opérations, droit de l'Urbanisme.

Ma nouvelle fonction m'entraîne également dans l'apprentissage de nouvelles notions : électricité, Code de l'Energie, ainsi que le rôle et les missions de l'Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie électrique.



J'aime ce métier, qui veut tout dire et rien dire, qu'est celui d'être Urbaniste, puisque justement, je trouve que c'est de là que viennent son intérêt et sa richesse, il permet la pratique de différentes missions et l'immersion dans différents univers, avec pourtant toujours le même objectif : favoriser une gestion pérenne des territoires et donc préconiser un développement durable de ceux-ci.



Mes compétences :

Développement durable

Immobilier

Urbanisme

Aménagement du territoire