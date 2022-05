Mathias Guichaoua , trilingue (français, anglais, allemand) , 16 ans d'expérience sur toute l'Europe.

Animation des ventes, recrutement, management, conseils et formation de réseaux clients, Véritable développeur "Business" : réseaux , CA et Marge. Mes compétences pluridisciplinaires, mes facultés « tout terrain », font de ma personne, l’élément « clé » qu’il vous manque…



Prenez contact avec moi et étudions ensemble la pertinence d’une collaboration.



* Les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise : sa réputation et ses Hommes. [Henry Ford 1863:1947]







Mes compétences :

Conduite de réunion hebdomadaire

Commercial export trilingue

Construction réseaux

Action Terrain

Recrutement et Management d'équipe

Développement commercial externalisé

Fiable

Responsable