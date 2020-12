Mathieu BONNAUD

Co-fondateur d'Open zone, agence spécialisée dans la magie high-tech.



Nous réalisons une magie entre le réel et le virtuel, personnalisée autour d’un produit, de l’univers d’une marque ou autour du thème de l'évènement.



Nous travaillons sur différents supports (iPad, écrans HD, projection,..) et nous nous intégrons sur différents types d’évènements : soirée RP, séminaire / convention, lancement de produit, salon professionnel, roadshow, etc.



Parmi les marques qui nous font confiance : Guerlain, Sony, BNP Paribas, Microsoft, Audi, L'Oréal, Bouygues Telecom, Hermès,...



Pour en savoir plus : www.open-zone.fr



Mes compétences :

Communication évènementielle

Commercial BtoB