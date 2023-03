Mathieu CARTON

Je travaille actuellement au sein de l'association En attendant l'été, que j'ai co-fondé en 2007.

J'en suis le directeur de production et l'administrateur.



Je fais de la vidéo depuis 15 ans, j'ai participé à la réalisation de divers projet.

Je me suis formé dans ce domaine en animant chaque été un atelier à destination d'adolescent.

Je n'ai pas vraiment de spécialité, mais j'ai souvent du réaliser des captations a la volée sans préparation.



En attendant l'été est une Agence de communication globale basée à Vichy.



- Atelier de communication et conseil

Print, web, vidéo, une communication adaptée à votre activité ou à votre événement dans le respect de votre budget.



http://vimeo.com/64880620





- Accompagnement de démarches artistiques et culturelles -

Co-production et administration d'artistes, de groupes d’artistes, amateurs et professionnels. Soutient de projets culturels et aide à leur développement.



www.enattendant.fr





Mes compétences :

Film d'entreprise

Video

Identité visuelle

Audiovisuel

Communication