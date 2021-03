Mathieu CERQUEIRA

« Je pense que c’est toujours le bon moment pour innover. »



Actuellement Consultant E-Marketing, chez IT-Référencement du groupe IT-Room, agence Web experte en solutions E-Commerce, Lotus (IBM Business Partner) et Référencement (Google Partner).



Avant IT-Référencement, j'étais Chef de Projet Brésil pour le groupe M6, j'ai développé un nouveau business pour le marché brésilien, pour évaluer les nouvelles opportunités d’investissement.

Je fus également responsable communication et animateur, pour Radio Triunfo (radio numérique), ayant pour but de partager la culture lusophone à travers la musique.



Formations : Gestion d’entreprise, Marketing digital, Photoshop, Grande Distribution, Emailing, Analytics, Adwords, …



Spécialités : web, stratégie, marketing, emailing, affiliation, places de marché, gestion de projet, référencement, google…



Mes compétences :

SQL

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

HTML

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

Marketing

Management

Fiscalité

Finance

Comptabilité