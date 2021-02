Mathieu LARCHER

Bonjour et bienvenue,



Je possède aujourd’hui une double compétence d'Ingénieur en Mécanique et de Formateur pour Adultes.



Pour ce faire, j'ai obtenu le titre professionnel de Formateur Professionnel d'Adultes à l AFPA, assorti de plusieurs expériences dans divers organismes de formation.

Je suis actuellement formateur pour adultes dans des ateliers informatiques (bureautique, internet...), mathématiques et de raisonnement logique.



Auparanvant, j ai acquis une double formation d Ingénieur Génie Mécanique/Productique et en économie/gestion/management d entreprises.

J ai concrétisé celle-ci par 6 ans d expérience en Méthodes, Conception et Production/Maintenance des secteurs aérospatial, défense et automobile.



Je suis passionné de sport en général, sports mécaniques et de glisse en particulier et je porte un intérêt particulier aux milieux aérospatial, aéronautique et des matériaux composites.



N hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ou pour que nous nous rencontrions.

Merci de votre visite et à bientôt.



Mes compétences :

Accompagnement

Aéronautique

Automobile

Bureau d'études

Défense

Formation

Ingénierie

Matériaux composites

Mécanique

Methodes

Microsoft Office

OpenOffice

LibreOffice

Mathématiques