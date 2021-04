Mathieu LE DIAGON 07 83 27 78 71 ou par mail mlediagon@iocgroup.eu



IOC KVC PRINT, spécialistes de la communication grand format. Nous maîtrisons en interne toutes les étapes dun projet, de la conception à linstallation, en passant par limpression et la fabrication

(offset jusquà 130x185 cm / numérique jusquà 320cm).



Nous proposons un ensemble complet et évolutif de solutions in-store et out-store : impression daffiches pour mobilier urbain, banderoles publicitaires, covering de véhicules, habillage de magasin, signalétique, vitrophanie, conception de PLV carton et multi-matériaux, théâtralisation



PLV carton / bois / métal / plastique ( de la plv carton, stop rayons, plateaux sécables, habillages de linéaires )



Nous disposons de 5 sites de production sur PARIS, LYON et NICE, et je suis rattaché à lagence commerciale de NANTES.



Si vous avez la moindre question nhésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Identification de prospects

Création d'un portefeuille clients

Prise de rendez vous, entretiens

Suivi de clients et développement

Réalisation de mailings

Prospection de clients

PLV