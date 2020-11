Mathieu MONTERGOUS

Travailler au développement d'une aquaculture saine, durable aussi bien du point de vue écologique que humain et accessible à tous, voilà mon objectif.



J'ai participé à la création et à la conception de l'un des plus grands élevage piscicole en circuit fermé du monde.

J'ai été amené au cours de ces dernières années à faire face à de nombreux challenges : lancement de la production d'une ferme de tilapia de 4 000 tonnes/an, réalisation d'un vide sanitaire complet de la même installation, suite à contamination bactérienne. Ces épreuves m'ont permis d'éprouver mon sens de l'organisation et de la prévoyance ainsi que de développer un solide sens des relation humaines et de la diplomatie.

Mon expertise technique est à disposition de quiconque est intéressé par le développment d'une AQUACULTURE DURABLE.



Mes compétences :

Aquaculture