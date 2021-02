Mathieu RIOULT

Ma Valeur ajoutée: Accélérer linnovation, la connaissance marché et le business de nouveaux produits et nouvelles technologies des acteurs de la Chimie par le marketing technologique, le marketing des données, lutilisation de canaux digitaux et le développement daffaires.



Mes compétences:

Marketing Technologique:

- Création de concepts de développement des technologies à haute valeur ajoutée sur de nouveaux marchés

- Sélection & mise en place des ressources nécessaires aux concepts

- Coordination inter-départements (R&D ; Ventes ; Marketing ; Support)

- Mobilisation des équipes et accompagnement du changement

- Identification de couples « application produit / marché » à fort potentiel de croissance et définition de leur positionnement de différentiation ou de rupture et de leur proposition de valeur

- Création de contenus de positionnement pour exploration du marché & Identification Engagement des partenaires « Clients »



Marketing des données:

- Mise en place et exécution de processus de structure et dextraction de valeur des données commerciales et de de lenvironnement marché pour identification dinformations pertinentes et implémentation dactions opérationnelles au sein des différents départements impactés.



Développement de nouveau business par voie digitale & humaine

- Conversion des interactions « en ligne » en opportunités de business à développer

- Identification et qualification dopportunités / prospects

- Gestion et contrôle de pipelines commerciaux et prévision des ventes

- Développement commercial de prospects jusquaux essais en laboratoire et acquisition de leurs résultats



Project Management:

- Gestion de programmes pluriannuels de développement de nouveaux marchés & business

- Contacts Clients à haut niveau (BU heads; Strategic Marketing Managers; R&D Managers .) avec plus de 30 Business Units dacteurs clés de lindustrie chimique (BASF; DOW; ) dans un contexte international

- MOOC : 11h de-learning sur lAgile Project Management (Mars 2016)



Mes compétences :

Management opérationnel

International business development

Chimie des matériaux

Marketing opérationnel

New Business Development

New Application development

Customer Relationship Management

Change Management

Agile Project Management